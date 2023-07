Verão: 13 empregos para ganhar uns trocos

Parques Aquáticos : Desde trabalho na bilheteira, até no cafezinho do parque, não faltam oportunidades neste tipo de espaços que abrem portas sazonalmente

Verão cheira a descanso. Este ano, o aroma a praia e a protetor solar ainda não se sente como sucedeu em 2017 ou em anos antes, mas no ar há sempre o clima do “emprego sazonal“. Oportunidades que chegam especialmente no mês de agosto, em que o país ruma a novos locais e procura novos bens e serviços.

Se, por um lado, alguns patrões pedem aos trabalhadores para tirar férias neste mês porque a procura não justifica, outros veem-se obrigados a reforçar as suas equipas para conseguirem acudir a tantas solicitações e pedidos. Falamos, por exemplo, das áreas de restauração e hotelaria.

Mas os empregos de verão (geralmente mais procurados – e também mais pensados – para os jovens) não se ficam apenas por estas duas áreas. Na galeria de imagens acima pode conferir as 13 hipóteses de trabalhos que a vão ajudar a ganhar uns trocos no mês que se avizinha e que se aproxima a passo galopante.

Trabalhar ou não trabalhar, eis a questão

Existem várias hipóteses de trabalho por conta de outrem e até de iniciativa própria, mas há também muitos jovens que optam por outros planos não remunerados. E os estágios de verão ou o voluntariado são duas das opções bastante comuns.

Independentemente da escolha, não faltam razões que possam impelir a procurar um “biscate” de verão, sobretudo se for uma jovem estudante. Abaixo, deixamos-lhe cinco que a devem fazer pensar.

Percorra a fotogaleria e conheça cinco razões pelas quais deve procurar ter um emprego de verão.



Experiência profissional : Seja em que área for, ter alguma experiência profissional é sempre melhor do que não ter nenhuma. Sentido de responsabilidade, espírito de equipa e aquisição de conhecimentos são algumas das vantagens que se vão adquirindo em qualquer ambiente de trabalho.



Há mais oportunidades : No verão há sempre muito mais hipóteses de encontrar emprego, muito por ser uma época intensiva de turismo e onde os negócios precisam de um reforço acrescido.



Há menos concorrência : O mês de agosto divide-se entre os que querem trabalhar e os que querem aproveitar o verão e tirar umas férias. Por isso, a concorrência ao nível de procura é muito mais reduzida do que em meses de outono ou inverno.



Oportunidades futuras : Depois de agosto segue-se o mês da "reentrada". Setembro é, por excelência, sinónimo de novas oportunidades e projetos, e - quem, sabe - não surge a oportunidade de continuar.



Descarga de consciência: Há alguns casos em que a procura de trabalho nesta altura é uma forma de não se sentir tão parada enquanto está desempregada, mesmo sendo este considerado um "mês de férias".



