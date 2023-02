14 concentrados de hidratação e séruns para preparar a pele para o calor

Os séruns são concentrados líquidos, não gordurosos e de profunda absorção que atuam de forma mais rápida na pele. Além disso, contêm princípios ativos em altas concentrações, pelo que são precisas poucas gotas para que tenham uma ação eficaz na pele.

Um exemplo de ativos contidos nestes cosméticos são os antioxidantes, como a Vitamina C, utilizados depois da higienização do rosto e antes da aplicação do protetor solar.

Para utilizar os séruns, basta espalhar algumas gotas sobre a pele, mas cumprindo sempre movimentos ascendentes, ou seja, de baixo para cima. Pode ser usado diariamente para um combate mais eficaz aos problemas, ou de forma mais pontual quando é preciso um reforço extra. Se tiver a pele oleosa, os séruns também são solução uma vez que muitos incluem na sua composição substâncias que controlam a produção sebácea, reduzindo o brilho e reduzindo a dimensão dos poros.

Com princípios ativos em doses superiores às presentes nos cremes hidratantes, este tipo de produtos garante tornar a limpeza e tonificação da pele mais eficazes. Para não cometer erros a cuidar da pele, saiba que quantidade exata de creme e sérum é que deve aplicar no rosto.

Veja abaixo a seleção de 14 séruns que reunimos para que possa tratar o problema específico da sua pele de forma rápida e eficaz.

