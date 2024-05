15 formas de celebrar uma das maiores aliadas da beleza: as abelhas

Estas polinizadoras estão sob ameaça séria. Com elas, estão também em risco o equilíbrio ambiental, a alimentação e um universo infindável de produtos feitos com o trabalho delas: seja com a cera, com o próprio veneno delas, tudo isto sem esquecer o mel e a geleia real.

Por isso, no dia Mundial da Abelha, que se assinala esta segunda-feira, 20 de maio, evocamos estes animais, mostrando a diversidade de produtos de beleza e de cuidados da pele que resultam do que estas conhecidas como “guardiãs da biodiversidade” fazem. Uma pequeníssima amostra de soluções que há séculos que tem vindo a ser trabalhada e usada e que cada vez mais é olhada com atenção.

Veja abaixo algumas soluções que vão desde batôns, a cremes hidratantes e de rosto:

Advanced Youth Watery Oil, Guerlain, limited edition, PVP 139€

Bálsamo de Mel com cor 98% de origem natural, KissKiss Bee Glow, Guerlain, na Sephora, 44.99€

Mel de Manuka Máscara Facial, DR. Organic, Primor, 8.29€

Óleo de Dia Beessential Oils, 15ml, Apivita, 41.25€

Sérum SOS Imperfeições Intensive Propolis+, Esthederm, na Wells, 55.95€

Vegan Hero All-purpose Balm mel e cera de abelha, Freshly Cosmetics, 22.95€

Aura, Máscara de Mel Manuka, Sephora, 35.99€

Bálsamo Labial CBD + Mel, The Beemine Lab, no El Corte Inglés, 6.50€

Champô Couro Cabeludo Sensível Lavanda & Me, Apivita, El Corte Inglés, 15.50€

Charcoal Honey Mask To Purify & Nourish Clear Improvement, Origins, Perfumes & Companhia, 16€

Cosrx Full fit Própolis, Notino, 35€

FOREO Mask Manuka Honey, Douglas, 20€

Gel Banho Iogurte Damasco e Mel, Aveeno, no El Corte Inglés, 9.99€

Gel Limpeza Rosto e Corpo, Rêve de Miel, Nuxe, na Wells, 15.60€

Honey Infused Lip Oil, Óleo de Lábios com Mel, Gisou, Sephora, 29.99€