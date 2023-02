18 óculos para enfrentar o sol morno de inverno e piscar o olho à primavera

De dimensões generosas, mais ou menos insólitos e com apliques, o tempo frio também pede óculos de sol, sobretudo quando os dias estão mornos e o sol baixo emana uma luz tão branca que quase cega.

Por isso, e sem abdicar do conforto, veja algumas sugestões de óculos de sol para múltiplos preços para poder gozar do sol de inverno e sem ter de franzir os olhos. Propostas que procuram já acomodar as tendências da primavera, que começa a chegar a passos largos.

Veja abaixo a seleção feita pelo Delas.pt

Óculos Mod Cps 1002 Dred, Cristina, 169€

Óculos Prada, Sunglass hut, 345.00€

Óculos Balenciaga, Sunglass hut, 350.00€

Óculos PLD 6181/S, Polaroid, preço sob consulta

Óculos de sol de armação redonda, Parfois, 9.99€

Óculos de sol cat eye, Parfois, 9.99€

Óculos sonja, Jimmy Choo, 425€

Óculos Eleni, Jimmy Choo, 295€

Óculos de sol VO5440S, Hailey x Vogue Eyewear, antes 99.00€ agora 79.20€

Óculos de sol VO5440S, Hailey x Vogue Eyewear, 99.00€

Women’s round sunglasses, Giorgio Armani, 430€

Óculos de sol com formato gatinho e detalhe de pérola, Carolina Herrera, 365.00€

Óculos de sol grandes com formato gatinho, Carolina Herrera, 335.00€

Óculos cromados, Bershka, 12.99€

Óculos TULUM – CFS 017 Blue, Cristina, 119€

Óculos cat-eye, Bershka, 9.99€

Icon Black Sunglasses, DSQUARED2, 205.00€

Hype Gold Sunglasses, DSQUARED2, 295.00€