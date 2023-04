22 detalhes a saber sobre Alexandra Reis, ex-administradora executiva da TAP

A ex-secretária de Estado, Alexandra Reis, tem estado sob polémica desde que recebeu uma indemnização no valor de 500 mil euros por sair antecipadamente do cargo de administradora executiva da TAP, que levou a uma remodelação no Governo. No dia em que foi ouvida na Comissão de Inquérito, recorde esta mulher e conheça mais detalhes sobre o seu percurso de vida