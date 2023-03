22 peças de ombros descobertos para o bom tempo e a partir de 6€

Apesar dos próximos dias serem marcados por chuva, as temperaturas a rondar os 25 graus Celsius devem chegar este fim de semana, 11 e 12 de março. Para desfrutar delas, como anuncia o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, nada como usar uma roupa mais fresca e leve que deixe os ombros de fora. Camisolas, tops, blusas, macacões, coletes ou vestidos, diversidade de peças nos tons mais tingidos não faltam para apanhar sol com estilo.

Em decote liso, reto, acetinado com folhos ou em tricô, também são muitas as versões de peças de ombros descobertos que assentam bem em qualquer tipo de corpo.

No entanto, deve ter em atenção que à noite faz sempre mais frio e, por isso, não é demais adicionar um casaco de malha aos seus ombros de modo a garantir a sua proteção. Também o pode usar durante o dia, se se sentir mais confortável.

Consulte abaixo as 22 propostas selecionadas pelo Delas.pt.

Top com ombros descobertos, Tiffosi, antes 17.99€ agora 5.99€

Top acetinado laçada, Massimo Dutti, antes 35.95€ agora 29.95€

Blusa, Mango, 29.99€

Blusa com mangas abaloadas, Mango, 25.99€

Macacão, About you, 34.90€

Espartilho com flor 3D, Stradivarius, 17.99€

Colete de alfaiataria com ombros à mostra, Bershka, 25.99€

Camisola de ombros descobertos, H&M, 24.99€ agora 14.99€

Camisola de ombros descobertos com folho, H&M, 19.99€

Blusa, Farfetch, 2.381€

Vestido midi, Farfetch, antes 11.909€ agora 9.527€

Vestido, About you, 169.95€

T-shirt ombro a ombro manga longa tule, Bershka, 12.99€

Top franzido, Zara, 22.95€

Top com folho com ombros descobertos, Stradivarius, 17.99€

Top de tricô ombro a ombro, My Theresa, 620€

T-shirt às riscas com elástico, Tiffosi, antes 12.99€ agora 7.99€

Vestido curto de ombros a descoberto, La Redoute, 265€

Vestido de ombros descobertos com folhos, Springfield, 39.99€

Vestido, Venca, antes 14.90€ agora 12.99€

Vestido comprido liso com folhos, Venca, antes 46.90€ agora 42.21€

Vestido com decote, Cortefiel, 149€