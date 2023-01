22 peças originais e eficazes de se proteger da vaga de frio

Embora o sol aqueça timidamente os dias de inverno, a vaga gélida que atingiu Portugal trouxe mais frio do que o sentido habitualmente. Ainda assim, não tem com o que se preocupar. Aproveite os saldos para comprar peças de roupa quentes e algo intemporais e use-as de forma original para se aquecer agora e sempre que necessário.

De cachecóis a ponchos e capas, as sugestões incluem propostas que variam entre lã e malha. As peças disponíveis apresentam-se em tons mais neutros a mais coloridos com a presença de alguns padrões, como riscas ou axadrezados.

Em comum, esta seleção permite o uso destas peças sobre casacos e sobretudos, quando os termómetros obrigam a medidas de proteção extra, como também podem ser usadas como conforto e aconchego em casa e enquanto descansa no sofá.

Fique a par das escolhas do Delas.pt e parte delas em saldos:

Cachecol de malha com estampado aos quadrados com franjas na Pull&Bear, 15,99€

Cachecol de malha básico na Pull&Bear, 12,99€

Capa em Malha Capuz, Mulher, Multicor na MO, antes 25,99€ agora 15,00€

Cachecol tricolor quadrados na Mango, 19,99€

Lenço com franjas na C&A, antes 12,99€ agora 8,99€

Cachecol em tecido na H&M, antes 9,99€ agora 6,99€

Poncho com franjas na H&M, 24,99€

Lenço, Fjällräven, 34.95€

Capa e poncho na Stradivarius, antes 11,99€ agora 7,57€

Capa e Poncho na Stradivarius, antes 7,49€ agora 5,72€

Poncho na C&A, 25,99€

Cachecol aos quadrados na Bershka, 12,99€

Capa na About you, 34,99€

Capa na About you, 79,90€

Cachecol gola alta com lã na Zara, 25,95€

Cachecóis Pena & Carta Gráfica Acabamento bruto na Shein, 14,00€

Cachecóis padrão paisley acabamento de franja na Shein, 9,00€

Capa com franjas na Farfetch, 990€

Capa com fecho, mulher, bege na MO, antes 29,99€ agora 15,00€

Poncho com motivo geométrico na Farfetch, 1,750€

Poncho de malha entrançada na Mango, antes 22,99€ agora 15,99€