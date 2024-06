23 vestidos leves e curtos até 20 euros para lidar com o tempo abafado

Em tons lisos ou com padrões florais, os vestidos curtos são sempre a melhor companhia para quando o mercúrio sobe rápido e deixa no ar o peso abafado do calor e das noites mornas.

Para viver estes dias com leveza, frescura, mas também sem ataques severos à carteira, selecionámos mais de 20 peças que pode usar e abusar com ténis ou sandálias e, em caso de chuvisco de primavera ou uma noite mais fresca, pode conciliar com um casaco e garantir que está bem.

Veja o que está disponível na loja abaixo de 20 euros.

A-line dress, Clockhouse, C&A, 17.99€

Fit & flare dress, Clockhouse, C&A, 25.99€

Loose fitted dress, New Yorker, 16.99€

Strappy midi dress, Lefties, 15.99€

Swinging mini dress, New Yorker, 16.99€

Textured midi dress, Lefties, 15.99€

Vestido camiseiro manga curta, Primark, 16€

Vestido cruzado laço, Mango, 19.99€

Vestido curto com drapeado à frente, Kiabi, 13€

Vestido Curto com Elástico, Tiffosi, 15.99€

Vestido curto com parte inferior assimétrica, jdy, no El Corte Inglés, 19.99€

Vestido curto de botões, Mango, 19.99€

Vestido curto de manga curta, Only, no El Corte Inglés, 14.99€

Vestido curto em crepe, Verde, Kiabi, 15€

Vestido curto estampado com folhos, azul, Kiabi, 15€

Vestido curto heavy cotton justo, Zara, 17.95€

Vestido curto às riscas, Zara, 19.95€

Vestido curto, decote em V, mangas curtas, Lanidor, 19.59€

Vestido Estampado com Cortes, Tiffosi, 19.99€

Vestido, Lanidor, 17.97€

Vestido mini manga curta, Primark, 10€

Vestido Slub, Mulher, Azul Escuro, MO, 15.99€

Vestido traçado, decote em V, sem mangas, H&M, 19.99€