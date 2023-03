26 colares para usar e abusar nos novos decotes

Seja para usar no dia-a-dia ou num evento especial, os colares ganham mais destaque quando combinados com decotes. Com o aproximar da primavera, pode conjugá-los com camisolas de alças, tops, vestidos e macacões decotados ou até com camisolas de ombros descobertos. No entanto, enquanto os dias se mantêm frios, pode optar por usá-los com camisolas de gola alta.

Compridos ou mais colados à garganta, estes acessórios conferem um toque de elegância a qualquer look.

Consulte abaixo a seleção de 26 colares nos mais diversos padrões, adornos e materiais feita pela Delas.pt para usar com peças de roupa decotadas.

Colar em resina, madeira e conta africana, Vera Manzoni, 55€

Colar, torres joalheiros, 1.140€

Colar, Terzihan, 16.500€

Colar, Terzihan, 10.500€

Colar gargantilha floral, Primark, 4.50€

Colar cobra vermelho em prata dourada, Portugal Jewels, 160€

Colar rainha dragão verde em prata dourada, Portugal Jewels, 295€

Colar rubber com cristais, Parfois, 17.99€

Colar rubber com coração, Parfois, 22.99€

Colar de diamantes em ouro, Net-a-porter, 6.210€

Colar com pingente de raio de ouro, Claire’s, antes 5€ agora 3€

Colar cogumelos mágicos, Bijou Brigitte, 24.95€

Colar borboleta doce, Bijou Brigitte, 17.95€

Conjunto 4 colares pedras, Bershka, 8.99€

Colar placa, Bershka, 9.99€

Colar metálico em forma de lábios, Zara, 29.95€

Colar metálico em forma de margarida, Zara, 22.95€

Colar, Torres Joalheiros, 3.280€

Colar prata sol, Stone by stone, 39.90€

Colar aço árvore da vida, Stone by stone, 22.90€

Colar, Mango, 15.99€

Colar com pingente de concha, Mango, 3.69€

Colar, Leonor Silva Jewellery, preço sob consulta

Colar balanço grande, Wonther, 189€

Colar pequeno boomerang, Wonther, 69€

Colar em resina e aço inoxidável, Vera Manzoni, 60€