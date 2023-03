27 sugestões de presentes para oferecer no Dia do Pai a partir de 1.83€

É já no dia 19 de março que se celebra o Dia do Pai e há sempre alguma indecisão no que dar como presente. A uma semana da data de celebração, não faltam propostas, nem ideias originais.

De utensílios de cozinha a bens imobiliários, passando por jogos de cartas, perfumes, relógios, canecas ou séruns e cremes hidratantes, variedade não falta para mimar o pai e sem ter de gastar uma fortuna.

Veja abaixo as 29 sugestões de presentes reunidas pela Delas.pt com que pode presentar o seu pai.

Relógio, Oris, 4300€

Óculos de sol, Sunglass Hut, 214€

Óculos de sol, Ray Ban, 145€

Caneca capa, Note, 14.95€

Sérum, Klorane, preço sob consulta

Jogo de cartas para pais e filhos, Note, 16.95€

Gel de limpeza, Wells, antes 3.47 agora 2.60€

Relógio, Garmin, antes 349.99€ agora 319.99€

Creme hidratante para barba e rosto, Wells, antes 2.44€ agora 1.83€

Candeeiro de mesa metal, Banak, 139€

Camisa de manga curta, Scalpers, 69.90€

Cadeira de escritório, Banak, antes 235€ agora 141€

Azeite extra virgem clássico, Mainova, 8.55€

Espuma de barbear, Avène, preço sob consulta

Perfume, Yves Saint Laurent, antes 125.80€ agora 89.15€

Vinho Branco, Mainova, 23€

Botões de punho, Trinco, 120€

Sérum antioxidante duplo efeito, Wells, antes 7.99€ agora 5.99€

Calças, Scalpers, 89.90€

Mochila outdoor, Scalpers, 99.90€

Pote utensílios e espátulas, Le creuset, 74€

Perfume, Loewe, 92€

Eau de toilette, Perfumes & Companhia, antes 82€ agora 65.60€

Eau de parfum Dolce & Gabanna, Perfumes & Companhia, antes 88.15€ agora 70.52€

Eau de toilette Mercedes Benz Man, Perfumes & Companhia, antes 65.55€ agora 52.44€

Panela, Le creuset, 260€