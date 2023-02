28 bodies originais para conjugar e ‘brincar’ no dia a dia

A lingerie é para ser vista e mostrada. Porém, não é por isso que os bodies perdem terreno. Pelo contrário. Eles fazem cada vez mais parte dos coordenados como elementos essenciais do guarda-roupa oficial, sendo conjugados com transparências.

Estas peças conseguem, atualmente e em alguns casos, ser ferramenta de uso mais conservador ou, pelo contrário, mais ousado. A semana da moda de Nova Iorque, que está em curso, prova isso mesmo porque já é palco de um uso de body que prescinde, por exemplo, das calças ou saias. Eles surgem conjugados com meias ou apenas sapatos e botas e com ou sem capas pelas costas.

Dos mais charmosos aos mais confortáveis, existem opções para todos os gostos e nos mais variados padrões e materiais como renda a veludo.

Além de serem peças mutáveis e fáceis de conjugar, constituem um ótimo complemento ao look do dia a dia, seja para serem usadas com calças de ganga, saias ou calções, por baixo de outra peça de roupa como blusa ou camisola ou até mesmo por baixo de casacos. Nas propostas que chegam das passereles internacionais, os bodies tanto são apresentados apertados – sendo coleantes – como soltos, pendentes por cima das peças.

Veja abaixo os 28 bodies originais e multifacetados que podem compor um estilo mais irreverente ou mais formal, quando conjugados com blazers.

Body sem costuras com costas em fantasia, Stradivarius, 12.99€

Elba tulle-detail bodysuit, Farfetch, 263€

Cerise off-shoulder bodysuit, Farfetch, 730€

Crossover silk bodysuit, Farfetch, 436€

Body cut out, Pull&Bear, 19.99€

Top assimétrico com manga cava, Pull&Bear, 15.99€

Body com ombreiras em velvet, Oysho, antes 35.99€ agora 14.99€

Body modelador em poliamida com alças removíveis, Oysho, 35.99€

Body metalizado com chumaços, Mango, 25.99€

Body cruzado de strass, Mango, antes 39.99€ agora 19.99€

Body com renda e manga curta, El corte inglés, 34.99€

Body manga comprida iridescente, Desigual, antes 79.95€ agora 39.98€

Body cut-out brilhante, Desigual, antes 79.95€ agora 39.98€

Body cut-out Smiley, Desigual, 69.95€

Body combinado tule, Zara, 15.95€

Body assimétrico tule, Zara, 15.95€

Body combinado tule, Zara, 15.95€

Body Paola con encaje y banda elástica en la cintura, Women’secret, 54.95€

Body com decote em V Pretty Flower, Intimissimi, 29.90€

Body em veludo e tule under the stars, Intimissimi, preço sob consulta

Body de mangas compridas, H&M, 12.99€

Body thong em mesh, H&M, 19.99€

Body Thong com frazido, H&M, 9.99€

Body de mangas compridas, H&M, 12.99€

Body manga comprida, Tezenis, preço sob consulta

Body cut-out lovely lace, Tezenis, 22.99€

Body impressão barroca, Shein, 9€

Bodysuit pescoço de amor renda, Shein, 12€