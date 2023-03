A hora mais stressante do dia é… 7h23, revela pesquisa

Um estudo britânico tentou perceber qual é a hora mais stressante do dia para uma pessoa. De acordo com a pesquisa, começa às 07h23 da manhã com o primeiro “drama” do dia a acontecer às 08h18.

A mesma análise indica que, em média, uma pessoa experimenta “três dramas” por dia, sendo que as mulheres têm o primeiro por volta das 07h50 da manhã. Já os homens atingem o pico mais stressante do dia cerca das 08h43, quase uma hora depois das mulheres.

Da lista de “dramas quotidianos”, fazem parte questões como derramar bebida na roupa, ficar trancada na rua, o motor do carro não ligar, ver que um e-mail afinal ficou em rascunho, queimar refeições, entre outros, tropeçar em público, de acordo com pesquisa encomendada pela RESCUE Remedy.

Segundo a mesma pesquisa, 46% dos adultos britânicos responsabilizam uma noite de sono interrompido; 36% o cansaço e 33% um dia agitado no trabalho como principais causas dos dramas quotidianos.

Consta ainda no estudo que, apesar de 35% achar que os pequenos dramas fazem parte da vida, 24% acham difícil relaxar depois desses contratempos. Já 41% confessa ficar acordado à noite devido a problemas do quotidiano. Estes “dramas” levam ainda a que 32% destes adultos se sintam frustrados, 23% ansiosos e 21% cansados.

Porém, 24% admite que estas situações ocorrem por sua culpa devido a situações como acordar tarde. No entanto, 15% culpam os outros.

Se um “drama” é vivido com outra pessoa, é mais provável que aconteça cara a cara (41%), em vez de por telefone (23%) ou redes sociais (22%). Quando estão de mau humor, 32% dos inquiridos dizem recorrer ao parceiro à procura de apoio, sendo que 24% das mulheres confiam nas suas amigas e 18% dos homens procuram conselhos de colegas do mesmo sexo.

Para ajudar a melhorar o humor depois de se passar por situações dramáticas, 28 % dos indivíduos apontam ouvir música, 30 % caminhar e 26% ficar sozinhos.

“Mais do que nunca, é importante entender o que nosso corpo e nossa mente nos estão a dizer e, embora nem sempre seja fácil, estabelecer bons hábitos como comer bem, estabelecer uma rotina – um pouco – relaxante para dormir e reservar um tempo para cuidar de nós mesmos é crucial, afirma Zuzana Bustikova, porta-voz da marca de bem-estar e acrescenta “dar pequenos passos para construir a nossa resiliência emocional, mesmo naqueles dias difíceis, pode fazer uma grande diferença para nos ajudar a viver a vida ao máximo.”