A anorexia, a doença grave que superou e mais oito detalhes sobre Lily-Rose Depp, estrela de ‘The Idol’

A série da HBO, The Idol, já estreou e temos os nossos olhos nos protagonistas. Lily-Rose Depp, The Weeknd, Troye Sivan e Jennie, da banda Blackpink, são alguns dos muitos nomes que compõem a história. Mas, o foco maior vai para a personagem principal.

Lily-Rose Depp não é desconhecida ao grande público. Filha do famoso ator norte-americano, Johnny Depp, e da cantora e modelo francesa, Vanessa Paradis, a atriz já tem estado nos holofotes há bons anos. Contudo, continua um certo mistério em volta de Lily-Rose. Por isso, reunimos dez curiosidades sobre a atriz franco-americana, para dar a conhecer um pouco melhor, numa altura em que protagoniza uma série marcada pelas reações negativas do público para com a nudez e o consumo de tabaco permanentes e a falta de talento para a representação de alguns colegas de elenco.

Lily-Rose é atriz e modelo. Mas no início, o sonho era virado para a música, ela queria ser cantora. Numa entrevista à Vanity Fair esclareceu, porém, que quando começou a atuação, não se sentiu tão confortável.

O ensino secundário ficou por terminar com Lily-Rose a abandonar os livros aos 16 anos para se dedicar a uma carreira de agenda completa.

Lily-Rose é filha de mãe francesa, Vanessa Paradis, e pai americano, Johnny Depp. Com essa dupla nacionalidade, a atriz é bilingue e, devido aos pais serem separados, passa muito tempo entre Los Angeles, nos Estados Unidos da América, e Paris, França.

A modelo partilhou a público a luta pessoal que teve com a anorexia e os tempos assustadores com a doença. Atualmente, Lily-Rose está recuperada.

Ainda no assunto da saúde, quando criança, a filha de Johnny Depp teve um problema grave. Sofreu de infeção causada pela bactéria Escherichia coli que resultou numa insuficiência renal.

Filha de pais famosos, atriz e modelo, Lily-Rose sempre esteve sob os holofotes. E para não fugir ao status da família, o seu padrinho também é uma celebridade: trata-se do astro do rock, Marilyn Mason, envolto em polémica por acusações de agressão sexual pela ex-mulher Evan Rachel Wood.

Lily-Rose era fã da banda One Direction. Para realizar as vontades da filha, Johnny Depp convidou o grupo britânico a ir a casa para uma sessão de música e um “meet and greet” com Lily-Rose.

A Chanel é uma das maiores casas de luxo do mundo. Muitas pessoas desejam ter artigos da marca ou até assistir a um desfile. E Lily-Rose, aos 16 anos, tornou-se a mais jovem embaixadora global da Chanel, já tendo participado em campanhas publicitárias e desfiles da marca.

A sua estreia como atriz aconteceu em 2014 no cinema. Apareceu a primeira vez no filme Tusk, onde teve um pequeno papel. O filme teve um spin-off, Yoga Hosers, em 2016, e Lily-Rose conseguiu o seu primeiro papel principal.

Além da atuação, cozinhar é uma das maiores paixões de Lily-Rose.