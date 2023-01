A catadora de lixo, o líder ambientalista e a cadela adotada na tomada de posse de Lula

Com a ausência do antecessor, Jair Bolsonaro, na passagem de testemunho da presidência do Brasil para o recém-eleito Lula da Silva, a cerimónia fez-se com elementos representantes da sociedade brasileira e um companheiro da família de Lula de já anos.

A partir do palácio do Planalto, em Brasília, o novo chefe de Estado recebeu a faixa presidencial de um grupo de cidadãos: um líder ambientalista que luta pela Amazónia, Raoni Metuktire, uma catadora de lixo reciclável, Aline Sousa, um menino negro, um metalúrgico, uma cozinheira, um artesão, um professor e um jovem com deficiência, entre outros representantes do povo brasileiro. Raoni Metuktire, o defensor emblemático da Amazónia, compareceu com característico disco labial e cocar de penas amarelas.

Coube a Aline Sousa, de 33 anos, catadora de lixo o momento alto de colocar a faixa presidencial verde e amarela bordada com ouro e diamantes a Lula da Silva.

Visivelmente emocionado, Lula abraçou cada elemento do grupo e saudou as dezenas de milhares de pessoas que acompanhavam a cerimónia na Praça dos Três Poderes. “Eu e meu vice, [Geraldo] Alckmin, assumimos hoje [domingo, 1 de janeiro de 2023] o compromisso de combater todas as formas de desigualdade […] É inaceitável que continuemos a conviver com o preconceito, a discriminação e o racismo. Somos um povo de muitas cores, e todas devem ter os mesmos direitos e oportunidades”, disse Lula, discursando no Palácio do Planalto.

Outra personagem que chamou à atenção na subida da rampa e ao lado do presidente e chama-se Resistência.

Trata-se de uma cadela rafeira que a primeira-dama, Rosângela da Silva, “Janja”, adotou quando Lula esteve preso, entre 2018 e 2019. Preta e com o focinho peludo, Resistência foi primeiro acolhida por integrantes do acampamento “Lula livre”, que pediam a libertação de Lula, preso por corrupção na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Depois de a ver sofrer com problemas respiratórios, a então namorada de Lula decidiu levá-la para casa. Resistência costuma aparecer em fotos com Lula e “Janja” nas redes sociais, assim como Paris, outra cadela rafeira adotada pelo casal.

O recém-eleito chefe de Estado foi empossado presidente do Brasil pela terceira vez, após pronunciar um “compromisso constitucional” no Congresso Nacional e governará até janeiro de 2027. Uma cerimónia organizada pela primeira-dama, Janja da Silva e que trouxe alguma alterações, entre elas a suspensão da ruidosa salva de 21 tiros de canhão para evitar perturbar pessoas com deficiência e animais.

Esta foi a primeira vez desde 1985 que um presidente em fim de mandato não passa a faixa presidencial ao seu sucessor. Bolsonaro, que após a derrota nas eleições, em outubro, se manteve em silêncio, viajou para os Estados Unidos da América na sexta-feira, 30 de dezembro, dois dias antes do fim do seu mandato.

Com AFP