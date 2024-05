A peça essencial e versátil para a transição meteorológica e que vai ser tendência

Insígnias como a Alexander McQueen, Altuzarra, Balmain, Carolina Herrera, Chanel, Coperni, Dolce & Gabbana e Dries Van Noten ditaram, para a primavera/verão de 2024, que a tendência de moda passaria pelo uso de microcalções e minissaias ainda mais reduzidas.

Como prometido, eles estão aí, mas não estão sozinhos. Com os comprimentos encolhidos chegaram, ao mesmo tempo, opções largas, com pinças e pelo joelho.

Falamos das bermudas, que seguram o seu lugar, e que chegam em múltiplos tons e materiais: da ganga ao linho, com pinças ou bolsos. Os beges, os caquis, os brancos e os negros dominam na oferta de cores neutras que ajudam a que as peças fiquem bem com tudo e com todas as temperaturas: ora com botas para as manhãs mais frescas, ora com sandálias ou mesmo chinelos para quando o tempo começar a aquecer.

Veja algumas sugestões:

Calças de ganga com efeito lavado, Mango, 25.99€

Calções Bermuda compridos, ZW COLLECTION, Zara, 39.95€

Calções cargo em ganga Low, H&M, 29.99€

Calções retos de cintura alta, Mango, 35.99€

Bermudas com Pinças, Parfois, Exclusivo online, 29.99€

Linen shorts, high waist, striped, C&A, 29.99€

Basic Bermuda shorts, mid-rise waist, C&A, 22.99€

Bermuda Denim, Tiffosi, 19.99€

Bermudas aos Quadrados com Pinças, Scalpers, no El Corte Inglés, 59.90€

Bermudas com Fecho de Cordões em Verde-escuro, Adolfo Dominguez, no El Corte Inglés, 149€

Bermudas de Linho, Lloyd’s, no El Corte Inglés, 69.99€

Bermudas Denim TRF, Cintura Média, Zara, 25.95€

Bermudas em Denim, Parfois, 32.99€

Bermudas verde caqui, H&M, 49.99€