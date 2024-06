A pressão da imagem nas meninas começa… ainda antes do pré-escolar

As meninas revelam maior valorização da aparência do que os meninos e mostram maior probabilidade de escolher empregos relacionados com a imagem. Estas foram duas das conclusões de um estudo que procurou perceber a partir de que idade as questões da imagem passam a ser percecionadas e apreciadas por crianças. E o mais surpreendente é mesmo a idade: a partir dos três anos. Sim, leu bem! Três anos.

A investigação levada a cabo na Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos da América (que pode consultar no original aqui), auscultou 170 meninas e meninos com idades entre três e os cinco anos. Numa primeira fase, perguntaram ao grupo até que ponto se identificava com o seu género, mostrando de seguida quatro imagens de roupas diferentes – desde as mais neutras (como T-shirt e jeans) a mais exuberantes (fato completo e vestido com brilhantes) – inquirindo cada um sobre qual delas usariam.

A análise avaliou ainda a capacidade dos menores para lembrar roupa de género, quatro tipos de indumentárias de trabalho diferentes (manequim, maquilhador, professor e bibliotecário) e personagens favoritas da Disney.

Perante todos estes estímulos – e para lá das duas primeiras conclusões apontadas no início deste texto –, a equipa de investigadores apurou que as meninas reportavam cinco vezes mais probabilidades de dizer que gostavam de um personagem pela sua aparência. Já eles demonstraram privilegiar as figuras da Disney pelo que faziam (superpoderes que tinham).

Para os investigadores, a razão desta diferença tão clara ainda antes de começar o pré-escolar pode estar relacionada com os estereótipos veiculados pelos media, mesmo quando as crianças vivem em agregados em que se promova a educação não sexista.