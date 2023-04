A sua relação é para a vida toda? Responda a estas 15 perguntas

Segundo defende e escreve o perito em relacionamentos Gary Lewandowski no site sobre relações Luvze, existem 15 questões mágicas que a vão ajudar a definir se esse amor é apenas passageiro ou se tem realmente potencial para durar uma vida inteira. Para o especialista, se conseguir responder que ‘sim’ a todas estas questões, então pode ficar descansada que encontrou a pessoa acertada para si (na medida dos possíveis, pois está claro).

Porque, vejamos, no início da relação tudo parece um conto de fadas e é difícil ver os defeitos do outro, mas este estado de graça não é eterno. Muitas vezes deparamo-nos com um grande dilema existencial a pairar na nossa cabeça: ‘será que encontrei finalmente o tal?‘. Numa época em que o sexo casual e as relações sem compromisso reinam cada vez mais, fica difícil saber se está ou não a trilhar o caminho certo.

Segundo explica o psicólogo, quando o assunto é escolher o parceiro que – esperamos – nos vai acompanhar para o resto da vida, a decisão não pode ser tomada de ânimo leve. A pensar neste dilema, reunimos para si as 15 questões que tem mesmo que fazer a si mesma se quiser saber se ‘foi desta’ que acertou em cheio no amor. Percorra a galeria de imagens e conheça o veredicto.