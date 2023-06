Abriu a época dos festivais. Bolsas de cintura para atravessar ao corpo e dançar sem parar

Chegou junho. E o que chegou com ele? Os festivais de verão. E é sempre uma complicação saber o que usar para estar simultaneamente confortável, leve e com muito estilo. Outros desafios são não perder os amigos no meio da multidão nem perder a bolsa ou perder alguma coisa.

Face a esses problemas, a solução afigura-se simples. É que as carteiras de ombro não são as mais cómodas e mesmo as de tiracolo podem ser pouco seguras.

Há, contudo, um modelo que confere todos os requisitos: confortável, segura e gira. As bolsas de cintura! Já são tendência há alguns anos, mas não deixam de fazer sucesso, sobretudo agora que são usadas de uma outra forma: a atravessar o corpo na diagonal.

Se lhe preocupa o “ar de turista” que estas podem dar, há solução também. Estas malas servem perfeitamente para serem usadas a tiracolo, um estilo que tem sido bastante visto pela Internet.

Desta forma, consegue dançar, cantar e saltar sem parar e sem preocupar de perder a bolsa ou qualquer coisa que carregue nela.

Veja abaixo algumas propostas que reunimos para si:

Bolsa de cintura de nylon, Bimba Y Lola, 68€

Bolsa de cintura, Pull&Bear, 15,99€

Mala de cintura, Parfois, 19,99€

Bolsa de cintura Roland Garros, Lacoste, 145€

Mala de cintura reciclada, Calvin Klein Jeans, 89,90€