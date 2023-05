Acabe com snacks, batatas, cereais e mais oito alimentos que viciam e engordam

Sal, açúcar e gorduras. Esta é composição mágica para muitas cadeias de fast-food estarem sempre cheias de clientes. E nós só nos lembramos da rapidez no atendimento e dos baixos preços.

Por outro lado, ao contrário do que possa parecer, muitos dos alimentos que consumimos não têm apenas a função de nos saciar. Procuram também proporcionar ao consumidor uma sensação de bem-estar, o que ativa no nosso cérebro mecanismos que nos fazem ficar, simplesmente, dependente deles. Curioso, não?

Mas há mais: tal como a cocaína, com o passar do tempo precisamos sempre de mais e mais destes alimentos para nos saciar. E aqui começa o ciclo vicioso: ingerimos mais comida para nos sentirmos mais satisfeitos; e quanto mais comemos, pior para a nossa saúde e mais engordamos, mais propensos estamos a doenças como a diabetes e hipertiroidismo.

A sensação de recompensa

“Este tipo de alimentos provoca uma sensação de recompensa no nosso organismo. Produzimos dopamina. E além do mais, comer não é mal visto; é bem considerado socialmente. Comer quatro hambúrgueres não é o mesmo que consumir drogas”, explica ao ‘El Mundo’ o psicólogo clínico Sergio García. Para este especialista, o mais importante é conhecer os riscos deste comportamento. “A maioria das pessoas já desejou alguma vez comer mais do que devia, mas conteve-se. Os indivíduos normais fantasiam o que os indivíduos patológicos realizam.”

Mas não se trata apenas de controlar os nossos ímpetos. Para o coordenador do Comité de Nutrição da Associação Espanhola de Pediatria, José Manuel Moreno Villares, este tipo de atração corresponde também a um fator cultural. Remonta aos períodos de fome. “São recordações históricas da humanidade. É como um instinto. Em tempos de escassez nunca se sabia se teríamos o que comer no dia seguinte. Por isso, sempre que se podia, escolhiam carnes ou aquelas comidas mais calóricas. Para aguentar.”

Veja os alimentos mais viciantes e reduza-os:

Snacks como batatas fritas de pacote contêm alto teor de sal.

Cereais, sobretudo os açucarados, contêm uma proteína chamada gliadina, que atua como os opiáceos.

O chocolate é doce e bastante viciante porque funciona como saciante.

Frango frito acaba por ser um prato muito rápido e fácil de comer. Mas é viciante graças ao sal e gordura.

As gomas são mais um pecado cheio de açúcar

O hambúrguer tem muita gordura e proteínas.

Os gelados são irresistíveis, sobretudo no verão.

Pipocas: já reparou que nunca sobra nenhuma?

Os bolos são difíceis de recusar. Mas contêm açúcar, gordura, chocolate… Enfim, são explosivos.

A pizza tem tantos ingredientes que, primeiro, comemos com a vista e, depois, ingerimos até não sobrar uma migalha.

Os refrigerantes estão cheios de açúcar e, além do mais, são gaseificados. Fuja deles.