Acabou a relação? Prepare-se para as próximas quatro fases, ou cinco se tiver filhos

Perder alguém que se ama culmina sempre num processo de luto, uma emoção profunda e triste que toma conta do corpo e mente quando se está diante de uma morte de um ente querido.



Mas o processo de luto é muito mais vasto. E o fim de um projeto de uma vida como uma relação também causa um sofrimento devastador e de perda, promovendo reações próximas às vividas àquele período de dor.

Para a psicóloga Lalitaa Suglani existem cinco etapas pelas quais qualquer mulher ou homem passam numa fase de recuperação pós-término.

É importante saber lidar com as emoções e começar por aceitar que nunca mais vai estar perto daquela pessoa com quem estava envolvida, nem partilhar intimidade, o que configura a primeira fase.

A especialista afirmou que, neste momento, deve-se “priorizar” o bem-estar e não fugir das emoções. Apesar ser um momento difícil, tem de ser encarado para sarar completamente.

De seguida, numa segunda fase, terá tendência para questionar de quem foi a culpa para o relacionamento ter chegado ao fim, ou se poderia ter feito mais para resolver a situação.

A verdade é que, muitas das vezes, segundo Lalitaa Suglani, a pessoa não tem controlo sobre a situação. A culpa está nos dois lados e foram ambas partes que não souberam lidar com o relacionamento amoroso.

A certa altura chegou mesmo a planear o futuro com o “ex”? Pois, esta é a terceira fase: aceitar que os planos que construíram a dois não se vão realizar. “Infelizmente não existe solução fácil. É preciso tempo, paciência e espaço para se sentir tudo”, explicou a psicóloga à revista francesa Neon.

Durante este processo de luto deve voltar a ter contacto com os amigos e familiares de forma mais regular, mergulhando, então, na quarta fase. É natural que quando se termina um namoro se sinta sozinha, pois deixou de ter o seu amigo e conselheiro.

Caso existam filhos, aquando da separação, tem de se ter em conta que não são só duas pessoas. Existe uma logística diferente que que trará uma fase difícil de adaptação, mas fundamental, configurando a quinta e última etapa.