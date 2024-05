Acessórios ao jeito de Diana Chaves a partir de 4€ e que a vão fazer brilhar este verão

Já não basta um, são precisos muitos. Não se querem pequenos, querem-se grandes e caídos pelos cabelos abaixo. Os laços como acessório capilar começaram a conquistar adeptos com o advento da tendência quiet luxury. Mas se esta pedia luxo discreto, agora quer-se o acessório mas em todo o seu esplendor.

Recorde-se que, no verão do ano passado, quando a tendência se impôs, queriam-se cabelos são marcados por pequenos apanhados na nuca ou no topo da cabeça e uma trança irrepreensivelmente bem feita. Há um ano os exageros estavam proibidos num penteado perfeito e imaculado, sem gritos estéticos.

Agora, os materiais e cores simples alargam-se – há animal prints para ousar -, as fibras vêm de origem diversificada e os tamanhos, claro, importam. Veja abaixo uma seleção possível que a vai fazer brilhar nas celebrações desta temporada e bem ao jeito de Diana Chaves no concurso Casados à Primeira Vista, na emissão deste domingo, 12 de maio.

Conjunto de elásticos para o cabelo com laço, Zara, 5.95€

Gancho de cabelo com laço acetinado e estampado animal, Zara, 8.95€

Laço cabelo grande, Primark, 4€

Travessão para cabelo com laço, H&M, 9.99€ Mola francesa com laço lantejoulas, Parfois, 8.99€

Mola francesa com laço, Parfois, 8.99€

Laço com vagas, Siena, El Corte Ingles, 12.95€

Pack 2 elásticos cabelo laço grande, Primark, 4€

Pack de 2 ganchos para o cabelo com laço de croché, Mango, 9.99€

Travessão com laço bordado, Mango, 9.99€

Travessão para cabelo com laço, H&M, 9.99€