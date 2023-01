Acompanhe as tendências para os penteados em 2023

Se tudo se revoluciona de ano para ano no mundo da moda e da maquilhagem, no reino capilar não é diferente. Para 2023, esteja com atenção à lista que se segue e prepare-se para começar este ano no seu melhor look.

O corte curvo é um dos penteados que deve ter em atenção para este ano. Apesar de o cabelo curto estar a ter o seu momento de glória, veja-se o corte bob como exemplo, os compridos não ficaram esquecidos e as camadas tornam-se mais populares. Desta forma, o corte em curva é o ideal para deixar crescer o cabelo mantendo um pouco a forma e estilo. Para este penteado deve cortar o cabelo em U ou em V com bastantes camadas dando a ilusão de cabelo mais curto na frente.

O bullet bob ou bob de dois gumes é também uma das tendências do novo ano. Este corte não é um bob clássico, pois prima pelo comprimento médio que mistura a franja em cortina com uma forma de bob em camadas.

Quem nunca brincou com cortes de cabelo à tigela? Pois bem, 2023 parece ser um bom ano para este tipo de penteados bastante célebres na década de 70 do século passado. Para este ano o corte à tigela modernizou-se e apresenta-se de forma mais arrendada e com uma dimensão mais suave e movimento.

O bob francês é um dos cortes do ano. Este é um penteado que conta com pontas curtas e irregulares que são complementadas por camadas internas mais suaves que criam movimento, textura e volume. Pode ainda adicionar uma franja suave e em camadas com uma borda curva para destacar o seu look. Outra vantagem é que este corte de cabelo é de baixa manutenção e pode deixá-lo secar naturalmente.

Também os cabelos afro estarão em destaque em 2023, sendo que, o ultra curto será umas das novas tendências.