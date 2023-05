Adele, Rihanna e Miley Cyrus. Inteligência artificial recria voz de Freddie Mercury em covers

Como seria se Freddie Mercury cantasse a sua versão de temas como Yesterday e Let it Be, dos Beatles, Another Brick in the Wall, dos Pink Floyd, Smells Like Teen Spirit, dos Nirvana? Ou, mais recentemente temas como Frozen, de Madonna, Bad Romance, de Lady Gaga, Jolene, com Miley Cyrus, e Rolling in the Deep, com Adele?

Pois bem, são já mais de 60 as reinterpretações de êxitos em que a Inteligência Artificial traz de volta a voz de Freddie Mercury, vocalista dos Queen e 31 anos depois da sua morte. E se em alguns dos temas fica difícil distinguir, noutros é mais notório o rasto computorizado desta recriação.



https://www.youtube.com/shorts/zV68MR5x36Q

E se este é todo um novo mundo, nos últimos dias começaram a estar disponíveis versões que colocam o timbre do cantor ao serviço de covers noutros idiomas. Ora espreite a versão de Garota de Ipanema e La Camisa Negra e tire as conclusões: