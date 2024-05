Adelgaçar a cintura em cinco passos. Saiba como

Quase todas as mulheres sonham ter uma cintura fina como as modelos que vemos nas passarelas dos desfiles de moda. Porém, sabemos que o caminho para conquistar o corpo dos nossos sonhos pode ser difícil, quer seja devido à dieta ou até mesmo à prática de exercício físico.

Vale ressaltar que cada corpo é diferente do outro. Enquanto existem mulheres com a cintura mais quadrada, existem outras com a cintura mais redonda, estando isso relacionado com a fisionomia de cada uma.

Embora pareça impossível modelar a cintura ou deixar a barriga mais reta, saiba que é possível. Determinados grupos musculares são responsáveis pela parte abdominal do corpo, e basta executar alguns exercícios que trabalhem tais músculos de maneira isolada.

Se quer atingir o seu objetivo em pouco tempo, para além de cuidar da alimentação, deve fazer exercícios específicos para tonificar e reduzir a cintura, pois eles são direcionados para trabalhar melhor as áreas “problemáticas”. Veja agora como os pode fazer.

Primeiro exercício

Fique em pé com as pernas ligeiramente afastadas e bem estendidas. Nesta posição, vire a cintura para o lado direito tentando tocar na ponta do pé direito com a mão esquerda. Suba e repita, mas agora do lado oposto. Faça 30 repetições de cada lado.

Segundo exercício

Deite-se de costas levantando as pernas para formar um ângulo de 90 graus. Nesta posição, levante as costas tentando tocar no joelho esquerdo com o cotovelo direito. Faça o mesmo no lado oposto, alternando o movimento. Faça 30 repetições de cada lado.

Terceiro exercício

Deite-se de barriga para baixo, apoiando-se nos cotovelos e na ponta dos pés. Mantenha a posição por 30 segundos e descanse. Faça cinco repetições.

Quarto exercício

Para tornar a sua rotina mais divertida, dance com um arco ao ritmo da sua música favorita. Coloque o arco na cintura e tente fazer círculos com ele sem cair. Este movimento é um exercício muito eficaz para definir e reduzir a cintura.

Quinto exercício

Deite-se de costas sobre os antebraços, eleve as pernas formando um ângulo de 45 graus. Nesta posição, mova as pernas como se estivesse numa bicicleta. Faça isso durante 30 segundos e descanse. Faça cinco repetições.