Adeus Batom Mate, Olá Lip Gloss! Conheça as opções a partir de 2,24€

Se há dois anos ninguém queria usar lip gloss, o batom conhecido por ser grudento, hoje é o produto de eleição da maioria das mulheres.

Com a chegada do verão, o batom mate entregou o palco a esta solução de consistência líquida, tons suaves, podendo mesmo ser transparente, e que deixa um aspeto brilhante dos lábios é presença assídua nas carteiras das mulheres.

Quem o confirma é Malu Borges, criadora de conteúdos brasileira, que, nos vídeos partilhados no Tio Tok, costuma mostrar o que carrega na mala – um lip gloss, não pode faltar.

A verdade é que a febre já chegou a Portugal e há opções a partir de 2.24€, confira na lista abaixo.

Revolution Watermelon Lipgloss, na Look Fantastic, 3,95€

Nyx Professional Makeup Filler, na Look Fantastic, 8,45€

Fat Oil Lip Drip, na Notino, 9,10€

Disney – The Little Mermaid Shine On Me Lip Gloss, na Kiko, 16,99€

Kylie Gloss Crystal, na Douglas, 19,95€

Gloss de Lábios Cremoso The Lip Gloss, na Well’s, 13,95€

Batom Gloss Maybelline, na Well’s, 9,99€

Preenchedor Lábios Extreme What The Fake, na Well’s, 3,41€

Fenty Beauty Gloss Bomb Heat, na Sephora, 24,99€

3D Hydra Lipgloss – Limited Edition, na Kiko, 12,99€

Gloss de Volume Extreme Shine, na Well’s, 2,24€

Fenty Beauty Gloss Bomb, na Sephora, 22,99€

REM Beauty Essential Drip, na Sephora, 17,99€

Dior Addict Lip Maximizer, na Sephora, 39,20€