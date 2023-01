Adeus eletricidade estática no cabelo em dez passos

Já deve ter reparado que no inverno os cabelos tendem a desalinhar-se mais facilmente. Basta despir uma peça de roupa ou passar o cabelo pelo secador para ficar com alguns fios em pé. A culpa é da eletricidade estática que se intensifica nesta altura do ano.

E porquê? Este efeito eletrizante, também conhecido por frizz, resulta sobretudo do tempo seco e do frio, de escovarmos frequentemente o cabelo e de usarmos gorros, casacos com capuz e cachecóis. Mas… “a eletricidade estática é produzida, acima de tudo, por falta de hidratação”, explica María Baras, diretora artística do Salão Cheska e estilista da Pantene, à Vogue espanhola.

Cabelo hidratado, cabelo domado. Nada que não se resolva. Mas existem outros fatores que, mesmo assim, conseguem colocar os cabelos mais finos em pé. Fomos investigar e reunimos dez conselhos para passar o resto do inverno sempre bem penteada (pode vê-los na fotogaleria acima).

A ciência da eletricidade estática

Rodeados por energia, também nós carregamos energia elétrica que, normalmente, se encontra neutra – possuindo tantos iões positivos como negativos. O contacto diário com outros corpos (pessoas, animais e alguns objetos), igualmente carregados com eletricidade estática, provoca trocas elétricas que podem desequilibra-nos.

É isso que acontece ao nosso cabelo quando se encontra desidratado: está desequilibrado.

Veja os conselhos que pode por em marcha.

Manter o cabelo hidratado: faça máscaras capilares uma vez por semana e não se esqueça do condicionador. Combater a desidratação é fundamental para controlar a eletricidade estática.

Utilizar os produtos certos: Optar por produtos pouco concentrados mas que limpem em profundidade é o ideal. Tenha atenção na hora de escolher para que evitar aqueles que ressecam o cabelo, favorecendo a desidratação.

Enxaguar bem o cabelo: é importante garantir que não ficam resquícios de produto entre os fios, pois estes favorecem a eletricidade estática.

Terminar a lavagem com água fria: passar água fria pelo cabelo ajuda a fechar as cutículas, o que torna os fios mais lisos e macios, evitando que levantem facilmente.

Ao limpar, nunca esfregar o cabelo: qualquer fricção nos fios vai favorecer a eletricidade estática. O ideal é pressionar o cabelo na toalha para retirar o excesso de água.

Recorrer à tecnologia iónica: se é fã de secadores, alisadores ou modeladores, tenha em atenção se estes possuem tecnologia iónica. Esta ajuda a reequilibrar a carga de iões do cabelo, evitando a eletricidade estática.

Evitar escovar o cabelo frequentemente: pentear muito o cabelo tende a fazê-lo levantar, sobretudo se utilizar escovas de metal ou de fibras artificiais. Opte pelas de madeira e não passe a vida a ajeitar o cabelo.

Aplicar laca: este produto é perfeito para manter os fios no lugar. Depois de penteada, pulverize um pouco de laca sobre o cabelo e dê um jeitinho com uma escova pequena para baixar os cabelos que estiverem no ar.

Toalhitas anti-frizz: tal como as toalhitas para acabar com a oleosidade, também há as que acabam com o frizz. Tenha sempre uma por perto, sobretudo nos dias de chuva.

Evite roupas de tecidos sintéticos: mantenha-se longe do poliéster, do nylon e do acrílico, preferindo sempre peças feitas de tecidos naturais, como algodão e lã.