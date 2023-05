Adeus, falta de tempo! Especialistas portugueses revelam rotinas de beleza de três e minutos

Acordar em cima da hora, birras e negociações matinais difíceis, o pequeno-almoço e os lanches para a escola, o trânsito e o trabalho. O corrupio da família ao levantar impede muitas mulheres de conseguirem arranjar tempo para cumprir o ritual de cuidados de pele ou mesmo maquilhagem logo pela manhã. E até aquele creme ou produto de beleza recente com o qual se sonha parece inatingível por não saber em que parte da manhã se vai arranjar tempo para o colocar na pele.

Tudo parece impossível, não é? Mas não, dois especialistas portugueses em beleza garantem que cumprir rotinas matinais de beleza não só são exequíveis como desejadas. E há quem fale com a voz da experiência que inclui a maternidade.

A Delas.pt ouviu Sofia Cunha, training manager da Lâncome, que é mãe de quatro filhos, e José Teixeira, maquilhador da Dior. Ambos revelam como encurtam o tempo ao acordar sem abdicarem dos cuidados da pele.

Duas rotinas: uma de três e outra de dez minutos

Sofia Cunha reparte os cuidados entre manhã e noite e revela que se trata de “uma rotina que não me leva mais de 10 minutos”. E há uma razão para tal: “não deixo muito tempo de pose entre produtos – não há justificação científica para termos de o fazer, sequer”, afirma.

O maquilhador da Dior, José Teixeira, cronometrou até os seus hábitos matinais e revela à delas.pt: “Desde que agarro no tónico até ao fim de todo o processo – inclusive abrir e fechar embalagens e um pouco de massagem de aplicação – demorei exatamente dois minutos e 51 segundos“. Menos tempo do que lavar os dentes”, acrescenta. “Honestamente, não vejo desperdício de tempo, nem sinto que demore tempo nenhum a cuidar da minha pele”, afirma o especialista. José Teixeira diz mesmo que “existem até outras tantas tarefas para fazer durante a manhã ou após o banho que servem perfeitamente para quem sente que os produtos demorem mais tempo a penetrar”. Por isso, recomenda: “Se tem um produto nesta categoria, pode intervalar, aplicar e deixar atuar enquanto lava os dentes, toma o pequeno-almoço, prepara a marmita para os miúdos, estende a toalha de banho para que seque bem, faz a cama, veste, calça, entre tantas outras tantas tarefas”.

“Há tanta coisa para fazer em casa de manhã antes de sair, que o que já me aconteceu foi ficar tão entretido nessas tarefas que esqueci-me de colocar o último produto (creme). Mas a caminho do local de trabalho senti logo a diferença no conforto da pele”, confidencia José Teixeira.

Então e quando há filhos? Sofia Cunha, que tem quatro, também tem a resposta a esta pergunta. “Arranjar tempo com quatro filhos acho que passa por, realmente, ter o tempo que tiro para mim: para além dos cuidados de pele, é algo que me relaxa”, revela. “Acho que mesmo com um dia a dia agitado, se não tivermos estes pequenos momentos para nós, não nos estamos a cuidar. Se eu estiver bem como mulher também estou bem como mãe, os meus filhos estão habituados a que eu tenha estas rotinas, e o mais engraçado é que também eles têm cuidados de pele, os rapazes agora na adolescência e as miúdas adoram imitar”, revela.

Mas, afinal, o que aplicam eles pela manhã ?

“A minha rotina de beleza diária é relativamente rápida, de manhã limpo a pele e uso um tónico, de seguida aplico sempre Advanced Génifique para proteger a barreira da pele, gosto de aplicar também de seguida o nosso H.C.F Triple Sérum porque ajuda a corrigir as manchas e a Niacinamida é um dos meus ativos de tratamento favoritos. Finalizo com protetor solar religiosamente porque o sol é um dos fatores que mais acelera o envelhecimento precoce e prejudica as proteínas de firmeza da pele como o colagénio e a elastina”, detalha Sofia Cunha.

Cuidados que não se esgotam apenas usando começa o dia, voltando a retirar momentos para si quando a família já dorme. “À noite, desmaquilho-me primeiro com um óleo para remover maquilhagem e o filtro do protetor solar, lavo de seguida o rosto com um gel, tónico, Advanced Génifique novamente, aplico depois um sérum revitalizante como o nosso sérum da linha Absolue e termino com um creme de noite porque gosto de uma textura mais envolvente nessa altura”.

José Teixeira utiliza, “após a limpeza com a mousse no banho, seis produtos de tratamento – uma loção, três séruns, creme de olhos e creme de rosto” e tudo em dois minutos e 51 segundos. Admite que deveria aplicar protetor solar com maior regularidade.

Para conseguir o que ameaça ser claramente uma incrível marca, o maquilhador da Dior revela que, de uma forma geral, intervala os processos para “rentabilizar o tempo”. Como? “Assim que saio do duche aplico o tónico (com as mãos) e logo a seguir o desodorizante porque (sei que não devia), mas tomo banho com água bastante quente e fica sempre humidade na casa de banho o que faz com que a minha pele fique mais húmida”. Segue-se “a loção, que demora mais tempo a penetrar”.

“Muitas vezes, além do desodorizante aproveito para colocar a minha fragrância. Depois aplico o primeiro sérum (o desintoxicante One Essencial), logo de seguida o segundo (o micro-nutritivo Micro-Huile Prestige) e, por fim, o de antienvelhecimento, o Le Serum Capture Totale”, descreve. Cumprida esta primeira fase, intervala para vestir a roupa interior, as meias e as calças. “Volto à casa de banho e coloco o creme de olhos e o creme de rosto, ambos Capture Totale, e já está a rotina finalizada”, conclui.