Adeus ‘frizz’. Produtos para domar o cabelo em dias de chuva miudinha

Falta de hidratação e de nutrição dos cabelos pode estar na origem na frizz, um efeito que fica exponencialmente aumentado com a humidade. Porém, mesmo com os fios cuidados, tal também pode acontecer e tudo à boleia da chuva miudinha que se faz sentir em pouco por toda a parte a meio do mês de maio.

Por isso, para tentar minimizar esta consequência comum, nada melhor do que cuidar do cabelo na origem para não ter surpresas. Na verdade, com o ressacamento dos fios capilares, estes acabam por absorver a humidade existente e que se agudiza no clima chuvoso.

Seja para cabelos lisos ou encaracolados, deixamos algumas opções de champôs, óleos, séruns que ajudam a combater este efeito desalinhado do cabelo, sobretudo em dias de chuva e de estática.

Phytodefrisant Geleia Anti-Frizz, Phyto, na Wells, 11.18€

Queratina Brasileira, Novex, na Douglas, 6.47€

Shampoo Frizz Dismiss, Redken, Douglas, 18.56€

Frizz Away Shampoo 1L, Schwarzkopf BC, Care to Beauty, 32.89€

Coffret serie expert, L’ Oréal Professional, Perfumes & Companhia, 43.60€

Tratamento anti-frizz, Pantene, na Primor, 5.95€

Anti Frizz Crème, Creme Anti-Frisado com Proteção Térmica, Ouai, Sephora 29.99€

Champô Anti Frizz Óleo Kukui, OGX, na Wells, 8.49€

Champô hidratante anti-frizz, Monday Smooth, na Notino, 8€

Curly Stylers, Redken, Perfumes & Companhia, 26.60€

Dream Coat, Spray Anti-Frizz Sobrenatural, Color Wow, na Primor, 24.95€

Farewell Frizz, Creme perfeito de proteção de calor e definição, Briogeo, Sephora, 28.99€

Frizz Control, T-LAB Professional, Notino, 36.60€

Frizz Ease Flawless, Champô Alisador, John Frieda, Sephora, 9.99€

Frizzy Hair Shampoo Curly Hair, Arganicare, na Douglas, 8.29€

Nutritive Kerastase, Perfumes e Companhia, 63.15€