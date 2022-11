Adriane Galisteu usa calças que foram de Tina Turner e oferecidas por Ayrton Senna

A escolha foi feita para apresentar a emissão do reality show brasileiro Fazenda. A apresentadora Adriane Galisteu conduziu o formato vestida com umas calças de ganga rasgadas e carregadas de história. Primeiro, pertenceram à icónica figura feminina do rock Tina Turner, como foram oferecidas pelo malogrado campeão de Fórmula 1, Ayrton Senna, antigo companheiro de Galisteu e que morreu em prova.

“Estávamos eu e o Ayrton num espetáculo da Tina Tuner, tive o privilégio de estar pertinho dela no palco e ela encerrou o concerto com essas calças”, descreveu a apresentadora nas stories do Instagram. Revelou, então, que “após o espetáculo, houve um leilão de solidariedade, o Ayrton arrematou essas calças e ofereceu-mas”.

Detalhando, Galisteu explica que as calças tinham uma base de licitação de mil dólares e que os fundos daquele leilão, que aconteceu em 1993, na Austrália, reverteram para o combate à Sida. “São umas calças que guardo com muito carinho, que não uso, tenho pavor que elas acabem, que se desgastem. Já as usei algumas vezes, mas guardo-as porque não quero que elas se desfaçam, então tento não as lavar muitas vezes”, explicou.