Afinal, limpar a casa e dividir tarefas são… afrodisíacos

Quase duas em cada dez pessoas entre 18 e os 43 anos (17%) preferem ter como presente do companheiro a casa limpa do que uma prenda cara (11%). Mais: Duas vezes mais mulheres preferem e sentem-se mais atraídas pelo cheiro de uma casa limpa do que pelo aroma das flores. Portanto, um parceiro é tanto mais sexy e excitante quanto mais participar de forma ativa nas tarefas domésticas. E, pelos vistos, com recompensa associada!

Cerca de semana e meia depois de uma investigação demonstrar que os homens que cuidam do filhos são mais atraentes, chega agora esta nova análise com duas mil pessoas inquiridas – solteiras e em casal – e que vem demonstrar que ter a casa limpa em parceria com o companheiro é afrodisíaco.

De acordo com a análise conduzida no início deste mês de junho de 2024, 67% dos entrevistados crê que entrar pela primeira vez numa casa limpa e com cheiro fresco são fatores que aumentam a probabilidade de envolvimento íntimo com a pessoa que se conheceu. No caso de relações mais longas, ter níveis semelhantes de higiene do lar parece ser fator determinante na duração da relação: 1/3 dos inquiridos nesta condição revelou que, mediante os mesmos hábitos de limpeza, a relação tende a durar cinco anos ou mais.

Já sobre as atividades mais incendiárias da líbido, o estudo da Talker Research, encomendado pela marca Swiffer, coloca nos três primeiros lugares do pódio a lavagem da roupa (51%), seguido da loiça (50%) e varrer (46%).

Por contraposição, a sujidade é motivo para rutura. Uma casa suja levaria quase sete em cada dez (68%) inquiridos a porem instantaneamente termo a um encontro. E o que não vai no imediato, fique a saber que não perde pela demora e vai a curto prazo, com 43% dos entrevistados a revelar que deixam o namorado, se os maus hábitos de limpeza se mantiverem.

Diga lá se não são mesmo bons motivos para dividir as tarefas domésticas e varrer a falta de limpeza e os maus hábitos de higiene?