Afinal, Shakira também não irá ao Mundial

Foi listada pelos organizadores como a cabeça de cartaz da abertura do Mundial de Futebol do Catar 2022, marcado para arrancar a 20 de novembro. Porém e dias depois de estar sob crítica cerrada por atuar naquele torneio, representantes da Shakira fazem saber que a estrela colombiana de Hips Don’t Lie e Waka Waka afinal já não vai estar no certame

Jornal britânico Metro cita fonte próxima da cantora a dizer que o nome de Shakira nunca esteve em cima da mesa. A imprensa espanhola diz antes que os representantes da artista não confirmaram a presença no Catar. Adriana Dorronsoro, no programa El Programa de Ana Rosa, afirmou que a artista terá recusado soma milionária para atuar e que terão sido os agentes da cantora a avançar com isto mesmo.

Uma posição pública que chega dias depois de a britânica Dua Lipa ter afirmado que recusou o convite alegando que o território não cumpriu com as promessas de Direitos Humanos relativos às mulheres e à comunidade LGBTIQ+ quando aceitou organizar o Mundial em 2022.

Nesta fase e a três dias do arranque da Taça do Mundo estão confirmados Jungkook, dos BTS, Robbie Williams e os Black Eyed Peas.