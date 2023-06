Agarre a tendência dos mil folhos. Inspire-se e abrace o romantismo

Muitas vezes sinónimo de leveza e de romantismo, os folhos são visita frequente dos guarda-roupas e marca de tendências de tempos a tempos. Pois bem, eles estão de volta e em formatos cada vez mais criativos e ousados.

Os crop tops emergem povoados de folhagens expressivas que esvoaçam ao sabor do vento, as saias, transparentes ou opacas, apresentam-se em camadas e as peças compostas como vestidos fazem-se acompanhar de fitas de folhos que caem ao longo do corpo.

A cantora Bárbara Bandeira foi uma das embaixadoras desta última proposta aquando dos concertos dos Coldplay, em Portugal. Já a apresentadora Cristina Ferreira e a cantora Áurea optaram por saias de tule branco, transparentes, mas recheadas de camadas largas e folhosas.

É tempo de dar asas à imaginação o e abraçar a tendência do momento. A Delas.pt foi à procura do romantismo e mostra-lhe abaixo uma seleção para agarrar a tendência desta estação mais quente.

Body de algodão com folho, Mango, 19.99€

Fato banho caicai folhos, Priimark, 14€

Jumpsuit, C&A, 59.99€

Macacão com folhos e costas abertas, Mango, 49.99€

Top com manguinha de folhos, Primark, 9€

Saia acetinada com folho, Zara, 29.95€

Top semitransparente com folhos, Zara, 29.95€

Vestido comprido com folhos, Zara, 45.95€

Vestido comprido folhos, Mango, 69.99€

Saia curta com folho, Kiabi, 18€

Vestido de alças com folhos, Kiabi, 29€