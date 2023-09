Agendas e cadernos para planear a semana: Veja as sugestões a partir de 7,67€

Setembro é o mês do regresso às aulas e, por esse motivo, as lojas enchem-se, desde agosto, de opções para todos os gostos. Além do material escolar, as agendas são, também um elemento importante para aqueles que gostam de manter tudo organizado e esteticamente bonito.

Embora as opções sejam muitas, é importante as agendas serem funcionais.

Nunca foi tão fácil organizar os compromissos diários, mas, para facilitar a escolha, a Delas.pt reuniu algumas opções que pode, facilmente, encontrar neste regresso às aulas.

Agenda 2023/2024, na Parfois, 17,99€

Agenda 2023-2024, na Amazon, 12,99€

Agenda Semanal Gradient, no Continente, 8,99€

Agenda Semanal Groovy, no Continente, 8,99€

Agenda Diária Azul, na Mr. Wonderful, 20,95€

Agenda Semanal 18 Meses, na Mr. Wonderful, 20,95€

Planificador Mensal, na Mr. Wonderful, antes 10,95€ depois 7,67€

Infinitebook Planner, na Infinitebook, 22,90€