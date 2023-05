Alexandra Reis devolveu indemnização, mas TAP só ‘pediu’ 266 dos 500 mil euros

Três meses depois de ter sido definido que Alexandra Reis deveria devolver o valor de indemnização à TAP, que era de meio milhão de euros, a antiga administradora da companhia aérea revela esta quarta-feira, 31 de maio, em comunicado, que procedeu à devolução. Porém, o valor é de pouco mais de metade da indemnização: 266.412,76 euros.

A diferença do valor não foi detalho pela própria, que avançou também não lhe terem sido especificadas as parcelas que fizeram chegar a este valor: “Informo que hoje, após quase três meses à espera de que a TAP me indicasse o valor a devolver, efetuei a devolução de 266.412,76 euros”, lê-se na declaração enviada pela antiga administradora à comunicação social e avançada pela CNN.

“Apesar de não me rever nele e de não o entender, uma vez que o mesmo não me foi detalhado, nem fundamentado pela empresa, e de também, como é sabido, discordar do parecer da IGF, por minha livre iniciativa, e tal como deixei claro desde o primeiro momento, efetuei a devolução”, refere ainda Alexandra Reis, segundo o canal noticioso, a mesma nota.

E acrescenta: “Não quero ter na minha posse um euro sobre o qual possa existir a mínima suspeita. Aceitei sair da TAP de boa-fé, empresa à qual me entreguei com todo o meu compromisso e dedicação na defesa dos seus interesses, num contexto extremamente difícil.”