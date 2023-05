Alexandra Reis já está a trabalhar como consultora

As funções que desempenha agora não serão muito distintas das que tinha na TAP, apenas a natureza do vínculo muda: Alexandra Reis está a colaborar na gestão de compras do grupo Barraqueiro. “A dra. Alexandra Reis não é trabalhadora do grupo Barraqueiro. O grupo Barraqueiro, considerando a competência técnica da dra. Alexandra Reis, contratou os seus serviços, para um trabalho de consultoria”, revela o jornal ECO citando fonte oficial da empresa que é liderada pelo ex-acionista da TAP Humberto Pedrosa e que esteve esta semana na comissão de inquérito sobre a empresa de aviação portuguesa.

Nessa qualidade, Pedrosa considerou que Alexandra Reis é uma “grande profissional”, motivo pelo qual ela “foi convidada para a NAV e por isso é que foi convidada para secretária de Estado”, defendendo que o problema poderia ter sido resolvido, regressando para o cargo de diretora.

Na audição, o empresário considerou que a gestora “desempenhou com grande sucesso” as suas funções na TAP. “Eu não a conhecia. Quem fez a seleção foi o David [filho de Humberto Pedrosa]. Desempenhou com grande sucesso o papel de centralizar as compras, coisa que não era fácil na TAP”, explicou.

Referindo que “a saída da TAP foi “por incompatibilidade” com a antiga CEO, Pedrosa referiu que perante a situação, foi preciso resolver o problema. “A Alexandra era diretora. Se calhar podia-se ter resolvido o problema passando-a para diretora outra vez em vez de a despedirem”, sugeriu, deixando claro que não conhece as razões da saída nem a situação ao pormenor.