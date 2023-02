Alice Santos, a concorrente de “O Triângulo” que disse que médicos são “tóxicos” no Tik Tok

Alice Santos é uma das concorrentes do novo reality show da TVI, O Triângulo. Porém, a jovem, de 22 anos, natural de Parede, já é bem conhecida pelos portugueses. Se no início do seu percurso mediático começou por aparecer em vídeos, gravados para o Tik Tok, com o seu primo, Duarte Carrasco, ou o “Futuro Presidente da República”, como diz em tom de brincadeira, o caso rapidamente mudou de figura.

Alice Santos esteve, recentemente, no centro de algumas polémicas devido à sua opinião sobre os médicos e sobre os medicamentos. Desde apelidar a medicina de “negócio sujo”, a dizer que os médicos “são tóxicos” ou que a depressão pode ser curada com sol e exercício físico, são várias as opiniões da jovem que criam controvérsia.

“A maior parte deles [médicos], coitados, nem sabem, foi o que estudaram, se calhar nem estão a fazer isto por mal. De qualquer das maneiras não confio neles, prefiro confiar em mim própria, nos conhecimentos que eu tenho e que até agora têm resultado”, referiu em um dos seus vídeos.

No que à depressão diz respeito, Alice Santos afirmou num vídeo: “Acho que não há nada melhor do que exercitar, ter uma boa nutrição e apanhar sol. Esse é o melhor antidepressivo que alguém pode tomar”.

Contudo, a “influencer” foi mais longe e referiu mesmo que “nem devia ser permitido recomendar antidepressivos” e que o melhor “é uma boa alimentação” e “apanhar sol”.. Alice Santos não ficou por aí e atirou também que para si a má alimentação é “provavelmente a razão número um para que as pessoas tenham depressão”.

De notar ainda que Alice Santos afirma que não come nada que não seja biológico e que apenas vai a naturopatas.

No seu vídeo de apresentação no reality show garantiu que apenas aceitou entrar no programa para “ganhar mais fama, sucesso e visibilidade”.