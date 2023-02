Amor-prório, unhas 3D e maquilhagem de olhos arrojada chegam em abril

Sob o mote Self-love, a maior feira de beleza da Península Ibérica, que arranca a 1 de abril e até dia 3 do mesmo mês, quer focar-se em marcas e públicos que dão primazia à busca de bens e serviços que contribuam para o seu bem-estar e sentido de identidade.

“A aquisição de bens e serviços está cada vez mais dependente pela busca de amor-próprio, priorizando-se tudo aquilo que contribui para a felicidade. Assim, nesta edição, destacamos marcas detentoras de substâncias benéficas para o exterior e interior de cada um, versando todas as áreas do evento: estética, cabelos, unhas, maquilhagem, bem-estar e cuidado masculino”, refere Amélia Estevão, diretora de Marketing da Exponor.

Além desta, o evento abrange outras das principais tendências que vão marcar a beleza no ano de 2023. Uma delas é Skinmalism, que destaca a beleza natural e dispensa o uso de produtos. Outra tendência é Boca Nada Olhos Tudo, onde são aplicadas técnicas como delineados gráficos, sombras intensas e pestanas dramáticas.

Brow Lifting é mais uma das modas que veio para facilitar o dia-a-dia e dar um efeito natural ao olhar. Já no mundo dos cabelos, destaca-se o Sleek Hair, a nova tendência para cabelos lisos. No campo das unhas, a inovação é as 3D Manicure, que deixa a criatividade dos profissionais de nail art à prova.

A par do tema, a feira divide-se em cinco áreas temáticas: Self-Love (ferramentas e soluções de beleza, autocuidado e bem-estar), Creative Minds (novidades de unhas e maquilhagem), Happy Body (dedicada à estética), Free Spirit (tendências para cabelos) e Fierce Soul (barbearia e tendências de beleza masculina).

Os visitantes terão acesso a experiências, demonstrações e desfiles que destacarão profissionais do setor, incluindo a apresentação da 1ª edição do “Brand Awards”, um concurso cujo fim é premiar novas marcas em três segmentos da beleza. As marcas nacionais elegíveis a concurso criadas nos últimos sete anos são: estética, cabelo, maquilhagem e unhas.

As inscrições podem ser feitas no site oficial e decorrem até dia 25 de fevereiro. O vencedor de cada área terá oportunidade de expor o seu projeto num stand próprio durante a feira e divulgação do projeto para uma comunidade de mais de 80 mil pessoas. No início de março, serão conhecidos todos os vencedores.

De sublinhar que o encontro continua a apostar na inovação e reforçou a PLATAFORMA E+E EXPOCOSMÉTICA, uma plataforma digital de networking B2B que permite às empresas e possíveis compradores concretizar negócios “com total discrição e garantia de confidencialidade”. Ao longo dos três dias em que ocorre, a organização aponta receber mais de 30 mil visitantes, entre os quais profissionais e consumidores finais.

As portas estão abertas ao público em geral quarta e quinta-feira, sob o valor de cinco euros, se o bilhete for comprado online, e de dez euros se for comprado durante a feira no momento de check-in, sendo o acesso exclusivo a profissionais da área apenas na sexta-feira, por cinco euros. Quarta o horário é das 13.00 às 20.00 horas, sendo que quinta e sexta-feira, a Expocosmética abre às 10.00 e encerra às 19.00 horas.