Ana Malhoa está de regresso à televisão para dançar

A cantora de 44 anos, Ana Malhoa, é o primeiro nome avançado para integrar o elenco de celebridades que, a partir de 7 de janeiro, vão bailar no programa Dança com as Estrelas, na TVI, com condução de Cristina Ferreira e de Bruno Cabrerizo.

“A Ana é tudo o que se pretende: alegria, irreverência, sensualidade, talento e mediatismo. É um grande reforço, sem dúvida”, detalhou uma fonte da produtora Endemol à revista TV Guia, que avançou a informação.

Recorde-se que os jurados da nova edição também já foram anunciados: Cifrão, Alexandra Lencastre e Alberto Rodrigues.