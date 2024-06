Nelly Furtado e Ana Moura juntam-se para remix de ‘Força’. Ouça o novo hino da seleção no Euro24

Força chega agora em versão eletrónica. Hino da seleção nacional no Europeu de 2004, o tema regressa pela mão da sua intérprete original Nelly Furtado e conta com a voz de Ana Moura.

“Esta nova versão promete trazer um sopro de frescura, alinhando-se com as tendências eletrónicas que ambas as cantoras têm explorado recentemente. No passado dia 12, as duas artistas cantaram juntas Força no palco do Fan Fest Euro em Munique, perante cerca de 60 mil pessoas”, refere o comunicado enviado pela editora enviado às redações.

Recusando a ideia de “tributo ao passado”, a nova versão quer celebrar “possibilidades futuras”, lê-se igualmente na mesma nota que dá conta desta aposta no mesmo dia em que arranca o Europeu de 2024, que decorre na Alemanha até 14 de julho. “A música ganhou uma nova vida, pronta para inspirar uma nova geração e reacender o espírito de 2004”, acrescenta.

Uma colaboração entre Nelly Furtado e Ana Moura que ganha agora nova dimensão e depois de ambas terem estado juntas em julho de 2023 para Arraial Triste. Daí, emergiu “a amizade e colaboração entre as duas artistas”, “e foi de forma espontânea que surgiu este ‘revamp’ de uma canção que guarda um lugar especial no coração dos portugueses”, informa o comunicado.

Ouça o tema abaixo: