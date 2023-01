Ana Viriato vai trazer a igualdade, a natalidade e a conjugalidade ao Instagram

A partir desta terça-feira, 10 de janeiro, e de 15 em 15 dias até junho, a igualdade vai ser tema no Instagram. Ana Viriato será o rosto destas conversas em torno da Igualdade em números e o arranque faz-se neste dia às 21 horas, abordando as questões demográficas e como elas têm impacto na vida das mulheres.

“A primeira conversa, com Maria João Valente Rosa e Pedro Góis, autores de diversos trabalhos de investigação nesta área, será sobre as questões demográficas em Portugal e a forma como elas afetam as mulheres em concreto. Na mesa, estarão os temas da natalidade e fecundidade, a conjugalidade, a esperança de vida, o envelhecimento, as condições socioeconómicas da população e os movimentos migratórios”, refere nota enviada pela Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género.

Estes encontros e debates de ideias quinzenais vão acontecer no Instagram cig_igualdade e entre os temas a abordar, como refere o comunicado, estão “Educação e Ensino Superior, a 24 de janeiro, Saúde a 7 de fevereiro; Pobreza e proteção social a 21 de fevereiro; Trabalho e Emprego a 7 de março, Violência de Género e Violência Doméstica a 21 de março, Poder e tomada de decisão a 4 de abril, Digitalização e tecnologias de informação e comunicação a 18 de abril, Conciliação entre a vida profissional, pessoal e familiar a 9 de maio, LGBT a 23 de maio, Orçamento com perspetiva de género a 6 de junho”