Anitta vai ao ‘Big Brother Brasil’

A artista brasileira já se revelou fã do formato e disse, inclusivamente, que adorava poder participar. Ora, segundo revelação feita pelo próprio apresentador do formato na versão brasileira exibida pela TV Globo, Tadeu Schmidt, tal deverá acontecer esta quarta-feira à noite, 18 de janeiro, dois dias depois da estreia.

De acordo com o que foi avançado, Anitta irá fazer uma breve passagem pelo Big Brother Brasil, que irá estender-se até abril, onde se apresentará na primeira festa desta 23ª edição, o que configura uma surpresa para os concorrentes e que se espera que faça subir audiências e promova a ligação entre os participantes.

Recorde-se que em agosto do ano passado, em entrevista o formato brasileiro PopDelas, Anitta revelou que “adorava assistir a estas coisas”. “Por mim, se deixarem, estou no Big Brother na edição que vem. Se me soltar, eu vou. Fazer um negocinho de sub [celebridade] é comigo mesmo”, afirmou em conversa com Tata Estaniecki e Bruna Unzueta no conteúdo divulgado no Youtube.