Milionária tailandesa transgénero é a nova dona do concurso Miss Universo

Anne Jakapong Jakrajutatip, empresária tailandesa transgénero, comprou a empresa organizadora do concurso de beleza Miss Universo, que antes de 2015 esteve na mão de Donald Trump, anunciou a empresa em comunicado e a própria nas redes sociais. A aquisição foi feita, segundo a Agência France Presse, por 20 milhões de dólares (cerca de 20 milhões de euros).

Com uma fortuna estimada em 170 milhões de dólares, é figura de destaque da televisão tailandesa e defensora dos direitos LGBTQIA+. Com esta aquisição, “Anne JKN” é a primeira mulher a assumir a direção do popular concurso de beleza. Anne Jakapong Jakrajutatip é dona do grupo mediático JKN Global e é uma das estrelas maiores do seu país natal, onde conduz a versão tailandesa do programa de reality show Project Runway.

É uma “soma forte e estratégica” ao portefólio da companhia, disse a empresária à imprensa. As negociações de compra com a ex-proprietária do concurso, a IMG, filial da gigante americana do entretenimento Endeavor, levaram um ano

Nas mensagens nas redes sociais, entre elas o Instagram, Anne Jakapong Jakrajutatip agradeceu aos fãs do concurso pelo amor e apoio. “Esperamos não apenas continuar o legado do concurso, fornecendo uma plataforma para pessoas apaixonadas de diversas origens, culturas e tradições, mas também evoluir a marca para a próxima geração”, disse “Anne JKN”.

Com 71 anos de existência, a próxima edição do concurso acontecerá em Nova Orleans, Estados Unidos da América, em janeiro. É transmitido em 165 países. A IMG era proprietária do concurso desde 2015, depois de comprar o certame ao empresário e ex-presidente dos EUA, Donald Trump.

No ano passado, a coroa da Mis Universo foi entregue à representante da Índia Harnaaz Sandhu. Aos 21 anos, a indiana é ativista pelo direito à educação das mulheres e conquistou um lugar entre as finalistas apelando à luta contra as alterações climáticas globais.

Com AFP