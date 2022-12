Aos 76 anos, cantora Cher está noiva

A cantora norte-americana mostrou, nas suas redes sociais, o anel de diamante que foi oferecido pelo namorado Alexander ‘AE’ Edwards. “Sem palavras”, escreveu Cher no Twitter enquanto mostrou a imagem da joia em forma de pêra.

Um presente que a cantora mostrou no dia de Natal e que rapidamente gerou comentários nas redes sociais sobre o status de noivado do casal, fazendo com que Cher republicasse a foto algumas horas depois.

O casal, com 40 anos de diferença, foi fotografado de mãos dadas a 2 de novembro, em Los Angeles, nos Estados Unidos da América.

Após o passeio captado pelos fotógrafos, Cher confirmou que ela e Alexander ‘AE’ Edwards estavam num relacionamento e relativizou a diferença de idade de 40 anos entre ambos: “o amor não sabe matemática, ele vê”, invocou na ocasião.