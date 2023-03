Aprenda a desenhar nu feminino de forma gratuita em oficina do MUSEX

O objetivo da oficina de Desenho Nu Feminino é desafiar os participantes a desenhar uma modelo nua e, ao mesmo tempo, dar a conhecer as particularidades do corpo da mulher, conhecendo as várias temáticas da exposição Amor Veneris – Viagem ao Prazer Sexual Feminino, organizada pelo Musex -Museu Pedagógico do Sexo, localizado no Palácio Anjos, em Algés.

A formação gratuita é limitada a 20 vagas e implica inscrição prévia através do email [email protected] O workshop recomendado para maiores de 16 anos será orientadora pela artista Nicole Sánchez, do Lisbon Drawing Club. A iniciativa vai decorrer a partir das 11.00 horas, este domingo, 5 de março.

“O Lisbon Drawing Club é uma comunidade de amantes do desenho de modelo vivo que, desde 2021, organiza encontros semanais para desenho e convívio em diferentes locais de Lisboa. Um dos pilares da sua atividade é a crença de que o desenho pode ser um veículo de emancipação, pertença e sensibilização”, refere o Musex em comunicado enviado às redações.