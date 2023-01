“As mulheres faturam”. Eis as camisolas da vingança com mensagem de Shakira

Pode ir do S ao XL. Não, não estamos a falar da intensidade da mensagem de vingança por traição numa relação. Falamos, isso sim, de um novo merchandising que já nasceu em torno da música de Shakira e na qual ela se atira ao ex-marido, pondo a nu todos os detalhes da relação e a separação.

A frase emerge da música da cantora lançada recentemente e na qual se canta que “as mulheres já não choram, as mulheres faturam”. Foi com este verso impresso na T-Shirt que Shakira surgiu à varanda da sua casa, neste fim de semana, para acenar aos fãs.

📸 | Shakira waves at fans from her balcony in Barcelona as she teases new merchandise coming next week! pic.twitter.com/pdNkPyGCYv

— ShakiraMedia (@ShakiraMedia) January 22, 2023