Assimetrias e cortes laterais em noite de festa de 30 anos da TVI

As assimetrias e os vestidos cut-out, cortados nas laterais, voltaram a estar em destaque em mais uma noite de festa. Para a gala do 30º aniversário da TVI, que teve lugar no domingo, 19 de fevereiro, na Aula Magna, os principais rostos da estação de Queluz de Baixo vestiram-se a rigor a apostando no sempre clássico preto, no bronze, mas também nos folhos coloridos.

Uma noite marcada pela elegância e ousadia e algum ruído em torno de escolhas: Cristina Ferreira seguiu de branco e com a carreira bordada na cauda – fazendo lembrar a ideia da instagramer Chiara Ferragni em SanRemo, Itália -, a atriz Sara Prata e a apresentadora Olívia Ortiz acabaram por comparecer com vestido semelhante.

Veja alguns looks da noite.

Silvia Rizzo [Fotografia: Rita Chantre / Global Imagens]