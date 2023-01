Até a ‘guru’ da arrumação tem limites. Marie Kondo quer aproveitar tempo com os filhos

“Agora percebo que o importante é aproveitar o tempo com os meus filhos em casa”, afirmou a mentora durante um webinar parra promover o novo livro Marie Kondo Kurashi em casa : Como organizar o espaço e alcançar a vida ideal.

E se Kondo defendia o modelo de quanto maior arrumação e menos acumulação, maior a felicidade, a realidade trouxe-lhe agora outra visão. “A minha casa está uma bagunça, mas a maneira como estou a gastar o meu tempo é a forma certa para mim neste momento, nesta fase da minha vida. Até agora, era uma profissional da arrumação, fazia o possível para manter a minha casa sempre arrumada. De certa maneira desisti disso e de uma forma que é boa para mim”, reconheceu a estrela mundial em declarações citadas pelo jornal norte-americano The Washington Post.

Recorde-se que Marie Kondo acumulou uma fortuna de milhões com as estratégias para simplificar e organizar o espaço, tendo lançado múltiplos livros, dado formações internacionais e sido estrela de conteúdos da Netflix como Marie Kondo: A Magia da Arrumação e Marie Kondo: A Magia do Dia a Dia.