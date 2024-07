Atriz Margot Robbie está grávida pela primeira vez

A atriz, que deu vida à “Barbie” no último ano, está grávida do primeiro filho. A notícia foi confirmada por várias fontes à “People”, depois de Margot Robbie ter sido fotografada no Lago Como, em Itália, no passado fim de semana.

A “barriguinha” não passa despercebida nas imagens, em que a intérprete, de 34 anos, surge acompanhada do marido, Tom Ackerley, de também 34. O casal conheceu-se durante as gravações do filme “Suite Française”, em 2013, e trocou alianças em 2016.

Apesar de discretos, os dois trabalharam juntos em vários projetos, nomeadamente “I, Tonya”, “Birds of Prey” ou “Barbie”, considerado um dos maiores sucessos de bilheteira de 2023.

Importa referir que, até ao momento, os representantes dos artistas não teceram qualquer tipo de comentários sobre a gravidez, salienta a revista norte-americana.