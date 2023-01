Augusto Santos Silva pede para “meter a colher” entre marido e mulher

“Temos de meter a colher [entre marido e mulher]! Queremos destruir este provérbio”, defendeu o presidente da Assembleia da República Augusto Santos Silva, esta quinta-feira, 26 de janeiro, num encontro com estudantes universitários e investigadores da área da Ciência Política e Relações Internacionais. A apresentação contou também com a intervenção do presidente do Senado de Espanha, Gil García, e teve lugar na Reitoria da Universidade Nova de Lisboa.

O presidente da Assembleia da República classificou a “violência de género como “o nosso problema número um de direitos humanos” em Portugal e criticou os poucos avanços que têm sido feitos nesse sentido.

“A violência de género é um drama”, afirmou a segunda mail alta figura do Estado, alertando para os números “assustadores” em Portugal e acrescentando que este tipo de violência se encontra por vezes ligado a uma “revolta quase sanguínea à afirmação dos direitos das mulheres”.

O assunto foi puxado por Ander Gil García, que chamou à violência de género “um problema de Estado”, defendendo ser necessário “aproveitar qualquer fórum” para debater o tema.

O presidente do Senado defendeu ainda que a tónica deve ser posta nos agressores, não nas vítimas. “Devíamos pôr o foco no número de homens que assassinam mulheres por ano, não no número de vítimas”, alertou.

Ander Gil García disse ainda ser necessário entender que este é um tipo de violência específica, e que tem de ser retirado do âmbito privado. “Ter consciência, pô-lo no primeiro lugar dos debates públicos é muito importante”, afirmou.

Já Mafalda Carvalho, uma das alunas de Ciência Política e Relações Internacionais presentes no debate, disse acreditar que uma das formas de combater este problema é através de uma maior valorização do ensino. “É através da educação que podemos formar cidadãos mais preparados para lidar com estas questões”, defendeu a aluna do segundo ano da licenciatura.

O encontro A democracia parlamentar na era das redes sociais foi organizado pelo Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa e mediado pelo seu diretor, Nuno Severiano Teixeira, ex-ministro da Defesa Nacional e da Administração Interna.