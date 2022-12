Baby Hair, tudo o que precisa de saber para domar os fios de cabelo

Baby hair, aqueles fios de cabelo mais curtos e finos que teimam em ser rebeldes e causar o terror, e que são a grande aposta de estrelas como Rihanna, Rosalía ou, entre outras, Selena Gomez ou Zendaya.

Estes fios surgem, por norma, na linha de cabelo e muitas vezes são penteados de forma a ficarem presos à testa.

Apesar de rebelde, este estilo passou a fazer parte da tendência e ajusta-se aos mais diversos tipos de cabelo, ainda que seja mais comum em looks mais latinos ou afro.

De notar ainda que esta é uma tendência que remonta à década de 1920, nos Estados Unidos da América, com várias mulheres afro-americanas a usarem e abusarem deste estilo. O baby hair voltou e é uma das grandes apostas do momento no mundo capilar.

Se pretende entrar neste universo e começar a abraçar esta tendência deve usar e abusar de alguns truques para trazer alguma disciplina a estes fios de cabelo.

Primeiro, deve separar bem estes fios selecionando apenas os mais finos, usando um pente para tal. Depois, com uma escova pequena deve penteá-los.

Estes fios de cabelo devem estar molhados e deve ainda usar gel ou cera para os fixar.. De forma a finalizar a fixação use um pouco de laca